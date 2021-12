Travaux d’entretien de la Chaussée: fermeture des bretelles de l’Échangeur de CICAD

Dans le cadre des travaux d’entretien de la chaussée de l’Autoroute de l’Avenir, la SECAA informe les usagers que les bretelles d’entrée et de sortie de l’Échangeur du CICAD seront fermées les 29 et 30 décembre de 22 heures à 06 heures du matin.



Les personnes en provenance de Dakar devront emprunter la sortie 10 (Rufisque Est) et poursuivre leur route jusqu’à la sortie 12 (Sébikotane).



Les personnes en provenance de Dakar et en direction de l’AIBD ne seront pas impactées. (Détails en capture photo)

AYOBA FAYE

