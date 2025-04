Travaux de réparation : SEN'EAU annonce des perturbations dans l'approvisionnement en eau à Dakar et Rufisque ce dimanche

Le précieux liquide ne sera pas disponible dans certaines zones ce dimanche 20 avril 2025. Dans un communiqué, la SEN'EAU informe ses clients que des travaux de réparation d'une fuite survenue sur une conduite principale d'alimentation en eau potable à hauteur de Sébikhotane seront effectués ce dimanche 20 avril 2025.



Selon le document, des perturbations seront notées dans l'approvisionnement en eau potable des populations, allant d'une faible pression au manque d'eau total dans les zones à Dakar et sa banlieue, Rufisque et environs.



La SEN'EAU annonce qu’un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les populations des quartiers les plus touchés par ces manques d'eau.



Elle assure également que toutes ses équipes sont mobilisées pour réduire au minimum les effets de ces perturbations. Un dispositif de veille communicationnel est également activé.



D’après la société, la situation reviendra progressivement à la normale dans la journée du mardi 22 avril 2025 à la fin des travaux.