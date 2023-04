Trésor de Pikine : le SUTT exprime son soutien à Makhtar Diouf, accusé d’avoir refusé de payer les salaires

Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (Sutt) apporte tout son soutien et toute sa solidarité, sans conditions, au collègue Makhtar Diouf, Inspecteur Principal du Trésor, Percepteur de Pikine, dans le cadre de l'affaire dite des «augmentations des salaires des travailleurs des collectivités territoriales ».



Dans un communiqué transmis à PressAfrik, le SUTT dénonce avec la dernière énergie les « graves accusations » portées à l'encontre de ce « haut fonctionnaire de la république », dans l'exercice de ses fonctions, à l'occasion d'un mouvement d'humeur intervenu ce jeudi 27 avril 2023 devant les locaux de la perception de Pikine.



Les syndicalistes rappellent tout le respect et toute la considération dus, d'une manière générale, aux comptables publics, dans le cadre de leur mission de gestion financière des collectivités territoriales en application des lois et règlements régissant la matière.



Le SUTT se réserve le droit d'engager « toute action » allant dans le sens de la protection du respect et de l'honorabilité de ces dévoués serviteurs de la République.



Makhtar Diouf, Inspecteur Principal du Trésor, Percepteur de Pikine est accusé d’avoir refusé de payer l’augmentation du salaire des agents de proximité territoriale. Ces agents ont exigé son départ pour avoir bloqué « sciemment les revalorisations salariales décidées au niveau central ».