Tribunal : "Kocc Barma" et "Fouta Tampi" déférés au parquet ce lundi

El Hadj Babacar Dioum, fortement suspecté d'être le célèbre « Kocc Barma », sera déféré au parquet de Dakar ce lundi. Le mis en cause, cerveau présumé d'un vaste réseau de chantage à la sextape, a été arrêté vendredi. Une perquisition effectuée à son domicile, situé à Bourguiba (Dakar), a permis de mettre la main sur plusieurs ordinateurs, un téléphone portable, des cartes SIM, des outils de gestion de sites web ainsi que d'autres éléments probants liés à l'affaire.



L'examen approfondi de ce matériel a confirmé sans équivoque l'étendue des activités criminelles. L'enquête policière a permis de découvrir que ce suspect, qui prétendait opérer depuis l'étranger, se trouvait en réalité sur le territoire sénégalais. Il déployait des méthodes de plus en plus sophistiquées pour préserver son anonymat et effacer ses traces numériques, compliquant considérablement son identification.



Ce même jour, Fatoumata Ndiaye, plus connue sous le nom de « Fatou Tampi », sera elle aussi déférée au parquet. Arrêtée vendredi dernier puis placée en garde à vue, l'ancienne « lionne » de Macky Sall, ancien président de la République, est accusée de ne pas avoir honoré un prêt de 2,5 millions de francs CFA contracté auprès du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip).