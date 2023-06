Tribunal Tambacounda: une proxénète nigériane gifle une fille à la barre et voit sa peine corsée

Un fait rarissime pour être souligné à la salle d'audience du tribunal de Grande instance de Tambacounda. Une dame nigériane, arrêtée pour traite de personnes par les éléments de la DNLT du département de Bakel, a giflé une fille faisant partie de son réseau de prostitution.



Elle avait fait venir celle-ci depuis le Nigeria pour l'entraîner dans la prostitution clandestine. Après cette incartade, le Président de séance l’a jugé pour violence et voie de fait et l’a condamnée à 1 an de prison ferme.



Auparavant, la prévenue a été jugée pour traite des personnes et a été condamnée à 3 ans de prison ferme.