Tribunal de Commerce de Dakar: les juges et conseillers consulaires boycottent les audiences

Le collectif des juges et conseillers consulaires des chambres commerciales d’Appel du tribunal de Commerce a décidé de boycotter les audiences du 8 au 15 novembre 2021.



En effet, selon Libération, depuis leur installation et entrée en fonction, ces membres disent rencontrer d’énormes difficultés pour percevoir convenablement leurs indemnités.



De 2018 à la date d’aujourd’hui, indiquent-ils, l’Etat leur doit la somme de 153, 6 millions de Fcfa. Soit 96 millions de Fcfa pour les juges consulaires au sein du tribunal de Commerce hors classe de Dakar et 56,6 millions de Fcfa pour les conseillers consulaires au sein des Chambres commerciales d’appel de la Cour d’appel de Dakar.