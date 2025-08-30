Le Tribunal pour mineurs de Dakar a reconnu coupable Ndèye Maguette Ndiaye, alias Bibiche Ndiaye, chanteuse de 17 ans. Poursuivie après la diffusion de son clip « Foumou dal baxna », elle a été confiée à un responsable civil, sous la supervision de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Keur Massar, rapporte L’Observateur.



La vidéo, largement relayée, avait provoqué une vive indignation, en raison de la tenue jugée provocante de l’artiste. Plusieurs groupes religieux ainsi que le Comité de défense des valeurs morales du Sénégal avaient dénoncé le contenu.





Malgré des excuses publiques, la jeune chanteuse avait été interpellée et placée sous mandat de dépôt. Le tribunal a finalement écarté l’option carcérale, privilégiant une sanction éducative.





Bibiche a été confiée à son responsable civil, sous la supervision de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Keur Massar, indique le quotidien du Groupe futurs médias.

