PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tribunal de Dakar : Abdou Nguer fixé sur son sort le 12 novembre prochain



Tribunal de Dakar : Abdou Nguer fixé sur son sort le 12 novembre prochain
Le chroniqueur Abdou Nguer va devoir patienter encore en prison. Le tribunal a fixé son délibéré au 12 novembre prochain.
 
Poursuivi pour « offense au chef de l’État » et « diffusion de fausses nouvelles », Abdou Nguer a comparu ce mercredi devant le tribunal. Dans son réquisitoire, le parquet a demandé une peine de deux ans d'emprisonnement contre le chroniqueur, dont un an ferme. À cette peine d'emprisonnement s'ajouterait une amende de 500 000 francs CFA.
 
Son co-prévenu, Amadou Ndiaye, poursuivi dans la même affaire, n’a pas été épargné. Le procureur a sollicité à son encontre une peine de six mois d’emprisonnement ferme et une amende de 100 000 francs CFA, estimant que sa participation aux faits incriminés était établie au cours des débats.
 
 
Moussa Ndongo

Mercredi 8 Octobre 2025 - 17:43


