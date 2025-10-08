Tribunal de Dakar : Abdou Nguer fixé sur son sort le 12 novembre prochain

Le chroniqueur Abdou Nguer va devoir patienter encore en prison. Le tribunal a fixé son délibéré au 12 novembre prochain.



Poursuivi pour « offense au chef de l’État » et « diffusion de fausses nouvelles », Abdou Nguer a comparu ce mercredi devant le tribunal. Dans son réquisitoire, le parquet a demandé une peine de deux ans d'emprisonnement contre le chroniqueur, dont un an ferme. À cette peine d'emprisonnement s'ajouterait une amende de 500 000 francs CFA.



Son co-prévenu, Amadou Ndiaye, poursuivi dans la même affaire, n’a pas été épargné. Le procureur a sollicité à son encontre une peine de six mois d’emprisonnement ferme et une amende de 100 000 francs CFA, estimant que sa participation aux faits incriminés était établie au cours des débats.



