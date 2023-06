Tribunal de Dakar : Cheikh Bara Ndiaye placé sous mandat de dépôt

Cheikh Bara Ndiaye vient d’être placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 2e cabinet pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et action directe selon son avocat Me Moussa Sarr.



Il faut souligner que le chroniqueur de Walf Tv est jusque là interné au pavillon spécial à cause de son état de santé fragile. .