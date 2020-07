Tribunal de Dakar : Karim Xrum Xax libre

L’activiste et leader du mouvement « Nittu Deug Valeurs », Abdou Karim Guèye alias Xrum Xax, est libre. Le juge de la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar a décidé de lui accorder une liberté provisoire ce mercredi, lors de son audience.



L’activiste a été arrêté et emprisonné à la suite d’une sortie où il réclamait la réouverture des lieux de cultes. Pour rappel, en première instance, Xrum Xax a été reconnu coupable des délits de provocation à un attroupement armé non suivi d’effet (article 95 du code pénal) et d’outrages à agent de police et de gendarmerie. Il a été condamné à 3 mois de prison ferme.



Gravement malade et interné au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec, ses avocats avaient interjeté appel pour une liberté provisoire.