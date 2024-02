Tribunal de Dakar : Me Ngagne Demba Touré inculpé et placé sous mandat de dépôt

Les chefs d'accusations qui pèsent à son encontre sont : association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à entraîner des troubles politiques graves, atteinte à l’autorité de la justice, outrage à magistrat.

Fin d'audition de Me Ngagne Demba Touré ! Le greffier vient d'être inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet, a appris PressAfrik de Me Moussa Sarr. Ainsi, le coordonnateur de la Jeunesse patriotique de l'ex Pastef va passer sa première nuit en prison.