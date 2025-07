Tribunal de Dakar : le dossier de Assane Diouf retenu pour jugement

Après plusieurs mois de détention préventive, l’activiste Assane Diouf comparaît ce jeudi 17 juillet 2025 devant le tribunal correctionnel de Dakar. Son dossier, inscrit au rôle de l’audience du jour, a été retenu pour jugement à la demande de son avocat, Me Aboubacry Barro.



Placé sous mandat de dépôt depuis le 3 mars 2025, Assane Diouf est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, ainsi que pour offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République.



Le tribunal a évoqué son dossier ce matin, en audience publique, avant de confirmer qu’il sera jugé dans la journée. La défense compte plaider en faveur d’une relaxation pure et simple, estimant que les propos de son client relèvent de la liberté d’expression.



Pour rappel, Assane Diouf est connu pour ses prises de parole virulentes sur les réseaux sociaux et ses critiques répétées envers les autorités politiques.