Tribunal de Dakar : le jakartaman qui avait pris la voie du Brt et provoqué un accident, condamné à 1 mois de prison ferme

Arrêté le 19 juin, pour blessures involontaires, défaut de maîtrise, défaut de permis de conduire, et défaut d’assurance l’étudiant Ahmat Mahhamat en troisième année a écopé de trois mois de prison dont un ferme.



Les faits se sont déroulés le mercredi passés dans l’après-midi à proximité de l’arrêt Sacré-Cœur. L’étudiant en année de licence Ahmat Mahhamat a quitté Grand-Dakar sur sa moto pour se rendre à Sacré - Cœur selon l’Observateur. Seulement, il semble très pressé. Arrivé à quelques mètres de l’arrêt du Bus rapide transit (Brt) Sacré-Cœur ; dès que le feu de circulation a affiché « vert, il s’est soustrait de l’embouteillage pour se faufiler sur le passage réservé au Brt.



Le Bus rapide transit qui arrivait au même moment a grièvement percuté l’étudiant. Par chance, le chauffeur a eu le réflexe de freiner brusquement pour éviter l’irréparable. Mais ce geste brusque a occasionné des blessures chez deux passagers du bus qui ont été transférés à l’hôpital.



Confronté dans un premier temps à un contrôle de routine, les policiers ont découvert que l’étudiant n’avait ni permis de conduire, ni assurance, sans carte grise ni même plaque d’immatriculation. Ainsi, il a été arrêté et déféré au parquet avant d’être placé sous mandat de dépôt.



Comparu hier mardi, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, l’étudiant a fait son mea-culpa, mais le procureur de la République juge sa ligne de défense très légère et a requis à son encontre 3 mois d’emprisonnement ferme. La bonne nouvelle pour lui, est qu’il ne fera qu’un mois ferme.