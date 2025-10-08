Tribunal de Dakar : le procès de Laminiou Darou et de Boy Dakar renvoyé au 15 novembre prochain

Le procès de Ma Ndoumbé Diop alias Laminou Darou et de Serigne Mbaye Diagne dit "Boy Dakar" ou encore "Gaindé Macky" , initialement prévu ce mercredi 8 octobre 2025 devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar, a été renvoyé jusqu'au lundi 15 octobre 2025. Ces deux prévenus sont placés sous mandat de dépôt depuis le 2 octobre dernier.



Le militant de l'Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir), "Gaïndé Macky", est poursuivi pour "discours contraire aux bonnes mœurs et injures publiques". Les mêmes charges sont retenues contre Laminiou Darou.