Tribunal de Dakar: le procureur requiert deux ans de prison, dont six mois ferme, contre Niang Ballo

​Niang Ballo, membre de l’écurie "Door Dooraat" des Parcelles Assainies, a comparu ce mercredi devant le tribunal de Dakar. Arrêté jeudi dernier à l’aéroport de Diass alors qu’il s’apprêtait à se rendre aux Îles Canaries (Espagne) pour participer à un tournoi de lutte, le lutteur est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment délit de fuite, destruction de biens appartenant à autrui et conduite sans respect des règles de circulation.



Lors de l’audience, Niang Ballo a affirmé qu’on lui aurait remis une mauvaise attestation concernant son véhicule, et que son permis de conduire était en sa possession. « C’est le CMC (certificat de mise en circulation) qui a été falsifié, et on ne m’a pas demandé mon permis », a-t-il déclaré.



Le procureur a, quant à lui, souligné que le véhicule du lutteur n’était pas en règle et aurait dû être envoyé en fourrière. Interrogé sur les circonstances de l’accident, Niang Ballo a nié avoir foncé sur un policier ou l’avoir percuté. Il a cependant reconnu avoir pris la fuite en passant par une maison voisine de la sienne, emportant avec lui un petit sac.



Face au juge, le lutteur a exprimé des regrets : « Je demande pardon. Quand ils sont venus m’arrêter, c’était l’heure de partir, c’est pour cela que je ne suis pas resté. Je ne ferais pas de mal aux policiers, car ce sont eux qui gardent ma maison lors de mes combats. Je reconnais que j’ai fauté. »



Le procureur a toutefois insisté sur la gravité des faits : « Le prévenu, sachant qu’il n’était pas en règle et qu’il avait un combat, a pris la fuite. Le policier s’est mis devant lui, et il a foncé sur lui, le traînant sur une certaine distance. Il l’a reconnu lors de l’enquête. Il est parti sans s’inquiéter de son combat, sachant qu’il allait quitter le pays, et a été arrêté à l’aéroport. L’agent de police aurait pu perdre la vie. Gora Niang est-il un citoyen extraordinaire parce qu’il est lutteur ? Non, il doit se soumettre à la justice. Il n’a pas à s’en prendre à un agent de police qui fait son travail. Un combat de lutte, un cachet… une vie vaut encore plus. Il est méprisant envers la vie. C’est extrêmement grave. »



Le procureur a requis deux ans de prison, dont six mois ferme, contre Niang Ballo