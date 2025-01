Tribunal de Dakar : une femme accusée d’escroquerie portant sur 126 millions de Fcfa évoque un kidnapping pour se défendre

La coiffeuse M. G., mariée et mère de quatre enfants, a comparu ce vendredi dernier devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Accusée par un bijoutier de l'avoir dépouillé, lui et son épouse, d’un montant de 126 millions de francs CFA, elle est poursuivie pour « abus de confiance ».





D’après les débats à l’audience, tout commence lorsque la prévenue sollicite le couple pour financer un projet entrepreneurial. « J'ai été contactée par une dame nommée Ngoné, qui m'a proposé un projet de vente de poulets et d’œufs. N’ayant pas de moyens financiers, je me suis tournée vers le couple I. G. et A. S. », a-t-elle expliqué.



C’est ainsi que le bijoutier lui aurait remis une première somme de 31 millions de francs CFA pour démarrer les activités, avant d’effectuer d’autres versements. Parmi ces transactions figurait également une commande de bijoux en or, censée être vendue à une cliente dénommée Maïmouna, rapporte L’Observateur.



Poursuivant, la mise en cause a confié avoir vendu les bijoux. « J'ai vendu les bijoux en or au prix de 30 000 francs CFA le gramme, à A. D. pour un total de 4 millions, M. N. pour 7 millions, et M. H. pour 14 millions. » Cependant, malgré les entrées d’argent, les investisseurs n’ont jamais été remboursés.



Toutefois, M. G., a indiqué avoir été escroqué et kidnappé. « J'ai été escroquée et enlevée par la bande de Ngoné et Maïmouna, qui m'ont menacée et emmenée jusqu’à Kédougou, où j’ai été séquestrée », a-t-elle déclaré pour sa défense

Cette version des faits n’a pas convaincu le procureur, qui a requis deux ans de prison contre la coiffeuse et six ans contre ses présumés complices. Le tribunal rendra son verdict le 5 février prochain.