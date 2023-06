Tribunal de Dakar: une femme traine son mari en justice pour vol présumé avant de le disculper à la barre

Pour une histoire de cinq millions de FCFA, Amy Samb a traduit ce jeudi devant le juge des Flagrants délits de Dakar son époux Sidy Fara Sène pour vol, violation de domicile, violences et voies de fait. Avant de finir par le disculper des accusations devant la barre.



Au lieu de régler leur différend en privé, le couple Sidy Fara Sène et Amy Samb ont préféré saisir la justice. Selon le quotidien Les Echos qui donne l’information, c’est la dame qui a trainé son époux devant le juge des flagrants délits de Dakar pour une affaire de vol présumé de 5 millions de FCFA.



Dans la nuit du 15 juin 2023, aux environs de 22 heures, Sidy Fara Sène en état d’ivresse s’est présenté au domicile de sa femme en l’abreuvant d’injures. Dans la discorde, il réussit à s’emparer de ses 5 millions avant de partir avec. Elle tente à multiples reprises de le joindre. Mais en vain. C’est dans ce contexte que la femme a décidé de saisir la Division des investigations criminelles d’une plainte pour des faits de violation de domicile, vol, violences et voies de fait.

Au moment de son arrestation, Sidy Fara Sène s’est farouchement opposé, il a fallu un renfort des policiers pour qu’il puisse enfin être embarqué.



Jugé hier jeudi devant la barre des Flagrants délits de Dakar, Sidy Sène, interrogé sur les faits de vol que sa femme lui impute a soutenu que : « C’est elle qui m’avait dit de déposer à la banque l’argent. Ce jour-là, on était en bons termes. C’est en allant au boulot que j’ai pris l’argent pour faire le dépôt. Le lendemain, j’ai été surpris de voir la police dans mon restaurant. Je leur ai montré les preuves, mais ils n’ont rien voulu voir, ils ont voulu perquisitionner mon bureau mais j’ai refusé parce qu’ils n’avaient pas de mandat ».



Relancée par la juge, Amy Samb est revenue sur ses déclarations en confiant que certes son mari s’est présenté chez elle en étant ivre, mais ne l’a jamais insultée. Continuant à disculper son homme, elle ajoute : « j’avoue qu’il criait sur tout le monde, mais il ne m’a jamais violentée. J’étais sous le choc quand je faisais ces déclarations à la police. Il a attendu que je sois dans les toilettes pour prendre cet argent. J’ai essayé de l’appeler. Mais en vain. C’est pourquoi je suis allée à la police ».



Ce témoignage en faveur de son mari a poussé le procureur à requérir sa relaxe pour le délit de violences et voies de fait. Mais pour l’infraction de rébellion commis sur un agent dans l’exercice de ses fonctions, le ministère public sollicité une peine assortie du sursis d’un an.

La délibération est prévue le 26 juin prochain