Tribunal de Louga: un homme acquitté de viol après 2 ans de détention faute d’une version changée de son accusatrice

Accusant son petit ami de l’avoir violée sous la menace d’un couteau, l’étudiante l’a fait placer en détention provisoire durant deux ans. Jugé ce lundi 12 juin 2023 par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Louga (Nord du Sénégal), l’accusé a été acquitté, faute de preuve.



Selon le quotidien L’Observateur qui donne l’information, Djily Fall âgé de 25 ans établi dans la ville Baralé Ndiaye dans le département de Louga est désormais libre de tout mouvement. Le jeune homme qui a presque passé deux ans en détention suite à une accusation de viol sur sa copine de 20 ans, a été acquitté par la Chambre Criminelle du Tribunal de grande instance de Louga.



La plaignante avait porté de graves accusations contre lui. L’étudiante M. Ndiaye explique : « Djily Fall vendait des pastèques près de ma maison. Après avoir fait ma connaissance, il m’a déclaré son amour, mais je l’ai repoussé, car je sortais déjà avec un autre. Une nuit, aux environs de 23 heures, il m’a appelé au téléphone pour me dire qu’il avait ramassé quelque chose qu’il voulait me montrer. Je me suis levée pour le rejoindre près d’un bâtiment en construction pour me forcer à coucher avec lui sous la menace d’un couteau. Ne pouvant pas raconter ma mésaventure à ma mère, j’ai rendu compte à mon petit ami. Celui-ci a avisé, à son tour, ma mère qui a avisé mon père. Et c’est mon papa qui a porté plainte contre Djily Fall. Je réitère qu’il ne sortait pas avec moi… »



Saisis du dossier, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Gueun Sarr ont ouvert une enquête sanctionnée par l’arrestation du mis en cause. Celui-ci aidé par le certificat médical qui atteste que la jeune fille a subi une défloraison ancienne de l’hymen a nié toutes les accusations de viol : « J’ai couché à quatre reprises avec elle. D’ailleurs, c’est elle-même qui apportait les préservatifs. C’est elle qui m’avait déclaré sa flamme et ne pouvait pas rester une journée sans le voir. Nous vivons le parfait amour, elle m’en veut parce que je lui ai craché à la figure que son petit ami m’a rapporté qu’elle a été surprise avec un garçon. Pour se venger, elle a dit à son petit ami vivant à Dakar que je l’ai violée, ce qui est totalement faux. »



L’accusé a maintenu ses propos devant la barre alors que la plaignante a complètement changé de version. « Il m’a violée, mais il ne détenait pas un couteau. Certes c’est moi qui avais donné cette version à mon père, mais ce n’était pas vrai », a-t-elle déclaré devant la barre.



Au terme de l’audience, le procureur de la République dans son réquisitoire qui est d’avis que la partie civile a changé de version, a requis l’acquittement, pour absence de preuves. Les deux avocats de la défense ont plaidé l’acquittement ainsi rendant le verdict la Chambre criminelle a acquitté l’accusé Djily Fall, en détention depuis le 21 janvier 2021.