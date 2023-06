Tribunal de Mbour: un père de famille condamné pour vol de mouton de Tabaski au marché Sandiara

L.S., un docker originaire de la région de Kaffrine, marié à trois épouses et père de neuf enfants, a été jugé au Tribunal de grande instance de Mbour. Il est accusé d'avoir volé un mouton de Tabaski pour offrir à sa famille.



Les faits se sont déroulés le samedi 17 juin 2023, lorsqu'il s'est rendu au marché hebdomadaire de Sandiara. Profitant de l'agitation et de la présence du Premier ministre, en charge du ministère de l'Élevage, L.S. a élaboré un plan pour dérober frauduleusement un mouton. Repérant un berger parmi la foule, il s'est emparé d'un grand bélier alors que celui-ci négociait avec un client pour l'achat de dix (10) moutons, relate L'Observateur.



Malheureusement pour le mis en cause, l'ami du berger, qui avait observé la scène, a informé immédiatement le propriétaire de l'animal. L.S. a été interpellé avant d'échapper de justesse à un lynchage populaire. Présenté devant le tribunal de Mbour, le polygame a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué que "la conjoncture difficile l'avait poussé à commettre ce vol, afin de permettre à ses épouses et à ses enfants de célébrer la Tabaski".



Le juge a sermonné le père de famille avant de le condamner à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis.