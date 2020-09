Tribunal de Paris : les avocats de Lamine Diack dénoncent un jugement injuste et annoncent qu'ils vont faire appel

Condamné à 4 ans de prison dont deux ferme ce mercredi, Lamine Diack va faire appel. C'est ce qu'ont fait savoir les avocats de l'ex-patron de l'athlétisme mondial qui ont qualifié d'"injuste et inhumain" le procès. ​



La 32e Chambre du tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable Lamine Diack des faits de corruption passive et active et du délit de blanchiment. Regardez!