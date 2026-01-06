Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Binta « mécanicienne » et ses présumés complices placés sous mandat de dépôt

B. Sarr alias « Bineta mécanicienne » et ses présumés complices vont passer leur première nuit en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur près le tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Pour rappel, la Brigade territoriale de Keur Massar a arrêté 15 personnes, dont B. Sarr alias « Bineta mécanicienne », dans le cadre d’une affaire mêlant drogue, violences et infractions impliquant des mineurs.



Selon des informations, l’interpellation de Bineta mécanicienne, âgée de 22 ans, et de ses présumés complices fait suite à une violente altercation survenue dans un appartement meublé situé au quartier Diaksao, à Keur Massar. Les faits ont éclaté après une tentative d’acquisition de drogue de type MDMA par un groupe de jeunes, parmi lesquels figuraient des mineurs.



D’après les éléments recueillis, la drogue commandée n’était en réalité que du bicarbonate de soude. Estimant avoir été escroqué, le groupe a annulé le paiement effectué via Wave. Cette situation a provoqué la réaction du présumé livreur et de son accompagnateur, qui se sont rendus sur les lieux armés de couteaux, déclenchant des violences.



Alertés le vendredi 2 janvier 2026 vers 16 heures, les gendarmes de Keur Massar sont intervenus rapidement et ont procédé à l’arrestation de l’ensemble des protagonistes présents sur les lieux, à l’exception d’un individu surnommé « Tiak-Tiak », toujours en fuite.



Les 15 personnes arrêtées, dont Bineta mécanicienne, sont poursuivies pour plusieurs chefs d’accusation, notamment « association de malfaiteurs, détournement de mineur, incitation de mineurs à la débauche, actes contre nature, détention d’armes blanches, violences et voies de fait, escroquerie, mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que défaut d’autorisation d’exploitation d’un appartement meublé ».



L’enquête a également révélé que l’appartement avait été loué pour 40.000 FCFA par jour, sans que les obligations légales de contrôle d’identité ne soient respectées, et que le logement était exploité sans autorisation officielle.



Au terme de la procédure, l’ensemble des mis en cause, dont Bineta mécanicienne, a été déféré au parquet.

