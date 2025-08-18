Tribunal de Pikine-Guédiawaye : L'acteur de « Baabel », Khalil Thiam condamné à 15 jours de prison ferme

Moda Thioune, alias Khalil Thiam, dans la série « Baabel », a été jugé ce lundi 18 août au Tribunal de Pikine-Guédiawaye. L'acteur a été condamné à trois mois de prison avec sursis, dont 15 jours de prison ferme, et à une amende de 300 000 FCFA.
Pour rappel, Moda Thioune avait été arrêté le dimanche 10 août par les forces de l'ordre, puis placé sous mandat de dépôt le lundi 11 août 2025. D'après L'Observateur, il était poursuivi pour « délit de fuite, refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui » à la suite d'un incident survenu dans la banlieue dakaroise le dimanche précédent.
Pour rappel, Moda Thioune avait été arrêté le dimanche 10 août par les forces de l'ordre, puis placé sous mandat de dépôt le lundi 11 août 2025. D'après L'Observateur, il était poursuivi pour « délit de fuite, refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui » à la suite d'un incident survenu dans la banlieue dakaroise le dimanche précédent.
Autres articles
-
Tambacounda : cinq (5) morts dont un par électrocution et un cas de noyade dénombrés
-
🔴 En Direct | Midi Keng: Affaire ASER: les révélations de Thierno Alassane Sall, Khalifa Sall et...
-
La réforme de l’OFNAC est une promesse de campagne, selon le député Abdoulaye Tall
-
Session extraordinaire à l'Assemblée nationale : quatre projets de loi dont celui de la protection des lanceurs d'alerte examinés
-
Trafic de faux documents de voyage : un vaste réseau démantelé par la DNLT