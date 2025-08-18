Réseau social
Tribunal de Pikine-Guédiawaye : L'acteur de « Baabel », Khalil Thiam condamné à 15 jours de prison ferme



Moda Thioune, alias Khalil Thiam, dans la série « Baabel », a été jugé ce lundi 18 août au Tribunal de Pikine-Guédiawaye. L'acteur a été condamné à trois mois de prison avec sursis, dont 15 jours de prison ferme, et à une amende de 300 000 FCFA. 
 
Pour rappel, Moda Thioune avait été arrêté le dimanche 10 août par les forces de l'ordre, puis placé sous mandat de dépôt le lundi 11 août 2025. D'après L'Observateur, il était poursuivi pour « délit de fuite, refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui » à la suite d'un incident survenu dans la banlieue dakaroise le dimanche précédent.
 
Lundi 18 Août 2025 - 16:40


