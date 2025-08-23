Tribunal de Pikine-Guédiawaye : un émigré décède après sa condamnation

Un émigré de 56 ans, A. B. Mbengue, a trouvé la mort jeudi dernier, au Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, quelques instants après sa condamnation. Souffrant d’asthme, il avait écopé de six mois de prison avec sursis et devait verser 4,5 millions de francs CFA de dommages et intérêts dans une affaire « d’abus de confiance », liée à une transaction foncière.



Selon L’Observateur, le dossier concernait la vente d’un terrain litigieux à Darou Thioub. Mbengue, qui servait d’intermédiaire, avait facilité l’acquisition pour le compte de ses proches, le couple Mboup-Dione. Mais après la démolition de leur construction, ces derniers l’avaient accusé de les avoir induits en erreur.



Affaibli durant toute l’audience, l’émigré s’est effondré à deux reprises en quittant la salle. Alors qu’il était acheminé vers la prison de Rebeuss, il a succombé à un malaise. Son décès a été constaté à son retour au tribunal, où une autopsie a été ordonnée pour préciser les causes de la mort.



Dans son quartier de Fith Mith, à Guédiawaye, la nouvelle a suscité une forte émotion. Voisins et proches oscillent entre tristesse et colère, certains dénonçant une « injustice » autour de cette affaire, souligne le journal.