Tribunal de Thiès : le maître coranique A.Kama poursuivi pour viol sur une de ses élèves

Le maître coranique A. Kama, risque 10 ans de prison ferme. Il est accusé d’avoir « violé » son élève T.Ngom, une fille âgée de 10 ans.



L’affaire remonte en 2019. Alertée par un voisin qui lui a fait part des rumeurs sur une éventuelle relation sexuelle entre sa fille et son maître coranique, la mère de la petite décide de l’interroger. La gamine avoue vite les faits soulignant avoir été violée plusieurs fois par son maître coranique.



Pour avoir plus de preuve, elle conduit sa fille chez le gynécologue pour des examens. Les résultats du médecin font état d’un hymen toujours intact mais qu’elle a subi des attouchements sexuels. Une plainte a été déposée par la mère.



Arrêté pour « pédophilie, attentat à la pudeur et viol sur une mineure de 10 ans» , A.Kama est déféré au parquet avant d’être jugée en première instance par la chambre criminelle de Grande instance de Mbour.



Condamné à 10 ans de prison ferme, le prévenu interjette appel. Jugé à nouveau hier jeudi, Kama a encore rejeté les accusations et souligne qu'il n'a jamais eu de relations sexuelles avec sa présumée victimes. Le procureur, satisfait de la décision rendue par la première instance, a requis la confirmation de la peine d’emprisonnement.



Le délibéré est attendu le 17 février 2022.