Tribunal des flagrants délits de Dakar : le verdict est tombé pour Karim Xrum Xax

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict sur l’affaire Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax. Le membre du mouvement Nittu Deugg a été condamné à 3 mois de prison ferme.



Poursuivi pour provocation à un attroupement armé non suivi d’effet (article 95 du code pénal) et pour outrages à agent de police et de gendarmerie, il a été reconnu coupable. Le juge a suivi le réquisitoire du procureur qui a demandé 3 mois ferme contre l'activiste.



Pour rappel, Abdou Karim Guèye avait été arrêté suite à une vidéo qu'il avait postée pour protester contre la convocation de l'Imam de Léona Niassene.