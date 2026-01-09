Réseau social
Tribunal : le dossier de Bineta Mécanicien et Cie renvoyé au 14 janvier



Évoqué ce vendredi au tribunal de Pikine-Guédiawaye, le procès de Bineta Mécanicien et de ses 12 complices a fait l’objet d’un renvoi. La raison soulignée est l’absence d'avocats pour certains prévenus.
 
Pour rappel, les treize prévenus sont poursuivis pour « association de malfaiteurs ». Le dossier comporte également des volets liés à la » protection des mineurs, à la détention d'images contraires aux bonnes mœurs et à la violation de la législation sur l'hébergement ».
 
