Tribunal : le dossier de Bineta Mécanicien et Cie renvoyé au 14 janvier

Évoqué ce vendredi au tribunal de Pikine-Guédiawaye, le procès de Bineta Mécanicien et de ses 12 complices a fait l’objet d’un renvoi. La raison soulignée est l’absence d'avocats pour certains prévenus.



Pour rappel, les treize prévenus sont poursuivis pour « association de malfaiteurs ». Le dossier comporte également des volets liés à la » protection des mineurs, à la détention d'images contraires aux bonnes mœurs et à la violation de la législation sur l'hébergement ».

