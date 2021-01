Tribunal: le rappeur "10000 Problèmes" et sa bande libres

Le juge du tribunal des Flagrants délits de Dakar, a prononcé la sentence contre le rappeur Mouhamed Fall alias "10000 Problèmes" et les jeunes de la Médina, un quartier populeux de Dakar, jugés ce mardi matin. Ils ont été condamnés à 3 mois avec sursis. Ils peuvent donc rentrer à leurs domiciles respectifs, tout en se gardant de ne pas encore tomber sous le coup de la loi d'ici la fin de leur période de sursis.



Les prévenus, arrêtés après leur manifestation mercredi dernier, premier du jour du couvre-feu, étaient poursuivis pour violation du couvre-feu, incitation à la violence, participation à une manifestation non autorisée et destruction des biens publics et biens appartenant à autrui.



Pour rappel, "10000 Problèmes" avait posté une vidéo dans les réseaux sociaux dans laquelle il invitait la population dakaroise à sortir dans la rue pour manifester contre le couvre-feu.