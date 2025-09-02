Tribunal : une dame traîne à la barre trois restaurateurs indiens pour "ajout de drogue dans une boisson"

Trois ressortissants indiens ont comparu, hier lundi 1er septembre 2025, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour « ajout de drogue dans une boisson, administration de substance nuisible à la santé et mise en danger de la vie d’autrui ». Il s’agit des restaurateurs Vkas Chandraprakash Choithrampani, Pawan Artani et Trus Feruy, poursuivis par une dame du nom de Diallo.



Les faits remontent au mois de mars 2025, lors de la fête nationale organisée par l’ambassade de l’Inde au Sénégal. La dame et son fils de 7 ans, qui avaient pris part à la cérémonie, auraient consommé une boisson traditionnelle contenant une substance présente dans le cannabis.



De retour chez elle, la dame aurait ressenti des vertiges alors qu’elle était au volant. Transportée à l’hôpital pour une consultation, des tests d’urine ont révélé la présence d’un produit assimilé au cannabis. Elle a alors accusé les restaurateurs indiens d’avoir ajouté de la drogue dans la boisson.



À la barre, les prévenus ont nié en bloc ces accusations, tout en reconnaissant avoir servi cette boisson traditionnelle à près de 300 à 400 invités le jour de la fête.



Au terme des débats, rapporte Les Échos de ce mardi 2 septembre, les trois ressortissants indiens ont été relaxés du délit d’« ajout de drogue dans une boisson », mais reconnus coupables de « mise en danger de la vie d’autrui » et d’« administration de substance nuisible à la santé ». Ils ont chacun été condamnés à deux mois de prison avec sursis et à une amende de 500 000 F CFA.