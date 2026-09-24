Fête de l’indépendance du Mali Assimi Goïta tend la main pour la réconciliation des Maliens

Le Mali a célébré, le 22 septembre dernier, le 66ème anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. A cette occasion, le Général d’Armée Assimi Goïta qui dirige le pays sous une transition depuis 5 ans, s’est adressé à la nation. Il a appelé à la réconciliation, à l’unité et à la cohésion au moment où le pays est confronté à des attaques cycliques des groupes terroristes et des séparatistes du Front de Libération de l’Azawad.



« Le Mali reste disponible pour accueillir tous ces enfants qui veulent participer à la construction nationale », a lancé le président de la Transition malienne dans son discours à la nation. Un message qui résonne comme un appelle à l’unité dans un contexte marqué par des tensions politiques suite à la dissolution des partis politique mais aussi la guerre contre le terrorisme et la rébellion au Nord du pays.





Face à ces défis, le Général d’Armée Assimi Goïta a assuré que le Mali adapte sa politique et son outil de défense à toutes les formes de menace sur le terrain. « Aujourd'hui, Les FAMa montrent une nouvelle image, celle d'une armée professionnelle disposant de matériaux modernes, moralement fortes et socialement valorisées. L'armée malienne entend donc poursuivre ses opérations de défense du territoire et de sécurisation des personnes dans une collaboration de confiance de plus en plus renforcée avec les armées des autres pays de l'AES et les partenaires stratégiques internationaux », a-t-il déclaré.



« Soif de paix des Maliens »

Par ailleurs, il a insisté sur l’union sacrée des Maliens qui, selon lui, ont montré à maintes occasions qu'ils ont « soif de paix et de réconciliation ». « La Charte pour la paix et la réconciliation nationale a été saluée par l'ensemble du peuple malien car elle offre une base solide pour la résolution des conflits dans notre pays. Pour consolider cette dynamique l'Observatoire de la paix et de la réconciliation nationale, créée le 2 mars 2026, a pour mission d'accompagner la mise en œuvre de la Charte et de contribuer aux actions de paix et de cohésion nationale », a-t-il rappelé.



Cet appel présidentiel intervient au moment où des figures politiques et d’autres personnalités sont en exil à l’image de l’imam Mahmoud Dicko qui se trouver en Algérie depuis décembre 2023.

Bilal Traoré