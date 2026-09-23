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Migration irrégulière: de la Lybie, 157 Burkinabè retournent volontairement au pays



Migration irrégulière: de la Lybie, 157 Burkinabè retournent volontairement au pays
Un groupe de 157 migrants burkinabè en situation irrégulière a regagné volontairement le Burkina Faso. Parmi eux, un premier contingent de 75 ressortissants en provenance de Libye a atterri ce lundi 21 septembre à l'Aéroport international de Ouagadougou, à bord d'un vol charter.

Selon un communiqué de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ce retour a été mené  en collaboration avec les autorités de transition. Cette Elle s'inscrit dans le cadre des programmes d'aide au retour volontaire et à la réintégration.

Selon les précisions de la presse locale, ces personnes bénéficieront d’un hébergement temporaire ainsi que de séances d’information et d’orientation destinées à faciliter leur réintégration socio-économique au Burkina Faso. Ces 75 arrivées s’ajoutent à celles de 82 autres Burkinabè rentrés la semaine précédente, dont 66 en provenance d’Algérie et 16 de Tunisie. Toutes ces personnes ont bénéficié du même dispositif d’assistance.
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Dia Koussa

Mercredi 23 Septembre 2026 - 22:12


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