Migration irrégulière: de la Lybie, 157 Burkinabè retournent volontairement au pays

Un groupe de 157 migrants burkinabè en situation irrégulière a regagné volontairement le Burkina Faso. Parmi eux, un premier contingent de 75 ressortissants en provenance de Libye a atterri ce lundi 21 septembre à l'Aéroport international de Ouagadougou, à bord d'un vol charter.
Selon un communiqué de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ce retour a été mené en collaboration avec les autorités de transition. Cette Elle s'inscrit dans le cadre des programmes d'aide au retour volontaire et à la réintégration.
Selon les précisions de la presse locale, ces personnes bénéficieront d’un hébergement temporaire ainsi que de séances d’information et d’orientation destinées à faciliter leur réintégration socio-économique au Burkina Faso. Ces 75 arrivées s’ajoutent à celles de 82 autres Burkinabè rentrés la semaine précédente, dont 66 en provenance d’Algérie et 16 de Tunisie. Toutes ces personnes ont bénéficié du même dispositif d’assistance.
Selon un communiqué de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ce retour a été mené en collaboration avec les autorités de transition. Cette Elle s'inscrit dans le cadre des programmes d'aide au retour volontaire et à la réintégration.
Selon les précisions de la presse locale, ces personnes bénéficieront d’un hébergement temporaire ainsi que de séances d’information et d’orientation destinées à faciliter leur réintégration socio-économique au Burkina Faso. Ces 75 arrivées s’ajoutent à celles de 82 autres Burkinabè rentrés la semaine précédente, dont 66 en provenance d’Algérie et 16 de Tunisie. Toutes ces personnes ont bénéficié du même dispositif d’assistance.
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