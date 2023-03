Trisomie 21: Spécial Olympics présente son plan d'actions pour les personnes à intelligence spéciale

À l’occasion de la Journée Internationale de la Trisomie 21, Spécial Olympics a réuni ses partenaires ce mardi, au Radisson Blu de Dakar, pour une table ronde de présentation de son plan stratégique 2023 – 2025.

Spécial Olympics, se fixe comme objectifs, ‘’d'accompagner les personnes à intelligence spéciale’’, de briser les barrières, de contribuer à l’amélioration de la santé.



« Notre ambition est d’accompagner les personnes à intelligence spéciale et leurs familles, à travers le renforcement de capacité, la santé, le sport, la culture mais aussi d’amplifier le plaidoyer, afin de rassembler toutes les bonnes volontés et ressources autour de cette cause qui est celle de tous, car elle touche l’humain », a déclaré Rajah Sy, Directrice Spéciale Olympics Sénégal.



Spécial Olympics compte sur la mobilisation de ses Partenaires techniques et financiers pour revisiter après toutes ces années, les activités réalisées et tirer des leçons des expériences vécues afin de bâtir une société plus inclusive et égalitaire et ouvrir ainsi des opportunités aux personnes à intelligence spéciale.



L’organisation Special Olympics a été créée en 1991. Elle est représentée au Sénégal par sa section sénégalaise dénommée Special Olympics Sénégal. Avec un programme de Leadership des Athlètes (ALPs) qui permet d’explorer des opportunités de participation active dans la société.



Depuis plus de 30 ans, elle est au service des enfants, adolescents et adultes à intelligence spéciale du Sénégal. Dans la droite ligne de sa mission et de sa vision, l'organisation est au service de plus de 3.500 personnes à Dakar, Bignona, Foundiougne, Kaolack, Kolda, Mbour, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor.

Elle prévoit, trois initiatives phares dont la participation aux jeux mondiaux de Berlin, prévu en Juin prochain.