Trois accords d'un montant de 52 milliards FCFA signés entre le Sénégal et le Japon

Le Sénégal et le Japon ont signé trois accords dans le cadre du programme de soutien à la couverture sanitaire universelle (CSU) phase 2. A cet effet, le Japon a accordé un prêt concessionnel de 50 milliards FCFA pour le premier financement.



Selon les deux autorités confirmées par la note circulaire remise à la presse, c’est le second prêt du genre après celui de 40 milliards qui a permis de financer la première phase d’octobre 2017 à décembre 2021. Le souci des deux parties, c’est d’avoir une société résiliente et durable et de la sécurité humaine comme fondement de l’amélioration continue du bien-être et de la croissance économique.



Le second acte paraphé concerne l’assistance alimentaire du Japon pour un montant de 1 milliard 250 millions avec une dotation de 1.600 tonnes de riz japonais. Un appui renouvelé tous les ans depuis 1998. Il constitue un des principaux domaines de la coopération entre les deux pays.

Le ministère en question souligne que compte tenu de la tension sur les marchés internationaux de céréales en raison du conflit ukrainien, cette assistance pourrait contribuer ainsi à la couverture des besoins alimentaires.



Et enfin, le troisième accord est en rapport avec l’éducation. Le Japon offre aux cadres de l’administration sénégalaise, futurs dirigeants du Sénégal, les connaissances théoriques les plus pointues et un savoir-faire japonais qui met l’accent sur l’efficience et l’efficacité. Le montant de cet accord porte sur un montant de 1 milliard 120 millions renouvelable chaque année sur cinq ans.