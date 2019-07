Trois millions pour exploiter un drone en Côte d’Ivoire

La majorité des entreprises évoluant dans l'évènementiel disposent aujourd'hui de leurs propres drones ou sous-traitent les prises de vue aérienne aux particuliers.



Au-delà de la production audio-visuelle et de l'évènementiel, la Côte d'Ivoire va devenir un véritable terrain d'expérimentation et d'utilisation des drones dans plusieurs autres secteurs d'activité dont l'agriculture qui occupe 60% des personnes actives dans le pays.



Les exploitations agricoles de taille moyennes sont de plus en plus importantes rendant difficile leur prise en charge à la seule force des mains.



"Des activités comme la pulvérisation aérienne, la cartographie et la topographie, le calcul du taux d'azote au sol et la veille sanitaire se font de plus en plus par drone", explique Aboubakar Karim, directeur général de la start-up Investiv, pionnière dans le domaine des drones agricoles.



L'exploitation des drones civils en Côte d'Ivoire va aussi générer dans son sillage d'autres métiers connexes comme les revendeurs, les pilotes et surtout les maintenanciers qui ont dû apprendre sur le tas à dépanner ces nouveaux engins.



Des drones made in Côte d'Ivoire

Si certains acteurs se spécialisent dans la vente, l'exploitation ou la réparation des drones à Abidjan, d'autres les fabriquent désormais sur place.



Côte d'Ivoire Drone, leader sur le marché local produit et assure le service après-vente de drones utilisables dans plusieurs domaines d'activité.



Marouane Jebbar, directeur général de Côte d'Ivoire Drone mise sur une conception sur mesure des drones pour séduire la clientèle.



"Ces drones sur mesure sont adaptés à nos conditions atmosphériques et aux besoins des entreprises qui n'ont plus besoin de traiter avec l'extérieur pour avoir un produit de qualité".