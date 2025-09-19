Troisième Appel public à l’épargne : les souscriptions ouvertes du 22 septembre au 10 octobre 2025

Le gouvernement du Sénégal lance, du 22 septembre au 10 octobre 2025, sa troisième opération d’emprunt obligataire par appel public à l’épargne (APE), pour un montant total de 300 milliards de FCFA. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du financement des priorités du pays et dans la stratégie de mobilisation de ressources internes.
L’opération est ouverte à tous, citoyens résidents, membres de la diaspora et investisseurs institutionnels. Chaque obligation est accessible à partir d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, rendant l’épargne populaire plus inclusive.
« Quatre tranches sont proposées aux souscripteurs. La tranche A porte sur 60 milliards de FCFA avec un taux d’intérêt de 6,40 % et une maturité de 3 ans. La tranche B offre 100 milliards de FCFA à 6,60 % sur 5 ans. La tranche C, d’un montant de 80 milliards de FCFA, propose un rendement de 6,75 % avec une maturité de 7 ans (2 ans différé). Enfin, la tranche D prévoit 60 milliards de FCFA sur une durée de 10 ans, au taux de 6,95 %, également avec 2 ans différé. »
Selon les autorités, cet emprunt constitue « une opportunité de participation citoyenne directe au financement du développement national » et s’inscrit dans la vision Sénégal 2050. Les fonds collectés seront orientés vers des projets stratégiques dans l’éducation, la santé, l’agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables.
Avec cette opération prévue pour s’achever le 10 octobre 2025, l’État espère renforcer sa souveraineté financière et élargir la base des investisseurs, tout en consolidant la confiance déjà établie lors des précédentes levées de fonds.
