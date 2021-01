Troisième édition « Gouvernement Face à la presse » prévue ce jeudi

Reportée jeudi passé à cause du décès du Secrétaire général du ministère de l’Economie, Pierre Ndiaye, la troisième édition du « Gouvernement face à la presse » va se tenir ce jeudi 7 janvier 2021. La rencontre aura lieu au 10ème étage du Building Administratif Mamadou DIA, à partir de 11 heures.



« En lieu et place des ministres chargés de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle initialement conviés, les ministres de l'Intérieur et de la Santé feront face à la presse », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



La même source d’informer qu’: « Ils répondront aux questions de la presse portant sur l'état d'urgence et les mesures qui l'accompagnent dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 »



Le porte parole du gouvernement par ailleurs ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Oumar Gueye prendra part à la rencontre.



Le gouvernement donne une conférence de presse une fois tous les quinze jours, depuis quelques mois.