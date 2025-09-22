Trophée Cruyff 2025: Luis Enrique élu meilleur entraîneur

Le Trophée Cruyff de l’année 2025 revient à Luis Enrique. Le manager espagnol a marqué l'année écoulée à la tête du Paris Saint-Germain, avec cinq titres remportés : Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Supercoupe d'Europe. Il a également conduit son équipe jusqu'en finale du Mondial des clubs. Il devance notamment Hans-Dieter Flick, Antonio Conte, Enzo Maresca et Arne Slot.



Du côté des féminines, c'est Sarina Wiegman qui remporte ce trophée. La sélectionneuse de l'Angleterre confirme son statut de référence après avoir mené les Lionesses à un nouveau titre lors du dernier Euro.