Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Trophée Cruyff 2025: Luis Enrique élu meilleur entraîneur



Trophée Cruyff 2025: Luis Enrique élu meilleur entraîneur
Le Trophée Cruyff de l’année 2025 revient à Luis Enrique. Le manager espagnol a marqué l'année écoulée à la tête du Paris Saint-Germain, avec cinq titres remportés : Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Supercoupe d'Europe. Il a également conduit son équipe jusqu'en finale du Mondial des clubs. Il devance notamment Hans-Dieter Flick, Antonio Conte, Enzo Maresca et Arne Slot.
 
Du côté des féminines, c'est Sarina Wiegman qui remporte ce trophée. La sélectionneuse de l'Angleterre confirme son statut de référence après avoir mené les Lionesses à un nouveau titre lors du dernier Euro.
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 22 Septembre 2025 - 21:48


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter