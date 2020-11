Trophée de The Best Fifa Awards: Sadio Mané parmi les 10 nominés

La FIFA a dévoilé ce mercredi 25 novembre, les candidats présélectionnés pour le trophée du meilleur joueur de l'année 2020. Le gagnant sera primé lors de la cérémonie des Best FIFA Football Awards, qui aura lieu le 17 décembre 2020. Parmi les 10 joueurs nominés, il y a le Sénégalais Sadio Mané et l'Egyptien Mohamed Salah, entre autres Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski...



Les 10 nominés pour le trophée de The Best FIFA

-Thiago Alcântara (Spain / FC Bayern München / Liverpool FC)

-Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC)

-Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC)

-Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München)

-Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC)

-Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)

-Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)

-Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain)

-Sergio Ramos (Spain / Real Madrid CF)

-Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC )

Virgil van Dijk (Netherlands / Liverpool FC