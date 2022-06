Trophy Tour : Kolda et Ziguinchor accueillent majestueusement le trophée de la CAN

La Casamance accueille depuis samedi le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations. Dame coupe est passé par la ville du sélectionneur national des « Lions », Ziguinchor a sorti le grand jeu en réservant un accueil royal à la coupe, mais aussi à son fils.



L’arrivée de du trophée a coïncidé avec la consécration du Casa Sports, champion du Sénégal. Aliou Cissé perché sur le toit de la voiture au coté du ministre des Sports, a communié avec la foule et sillonné le tour de Ziguinchor. La parade s’est terminée au stade Aline Sitoé Diatta.



20 milliards pour réhabiliter le stade LSS



Avant Ziguinchor, Kolda a eu l’opportunité de voir le trophée de la CAN. En marge de la cérémonie officielle dans la capitale du Fouladou, Matar Ba a annoncé le lancement des travaux de réhabilitation, d’un coût de 20 milliards de FCFA du stade Léopold Sedar Senghor, le 28 juin, par le Président Macky Sall. Cela dans le but de « faire en sorte que le Sénégal puisse organiser la CAN d’ici deux ou trois ans ».



Pour Kolda, le ministre a indiqué que la pelouse, l’éclairage et la sonorisation du stade régional seront refaits par la mission chinoise, mais aussi appuyer la construction d’un stade municipal.



Sédhiou et Bambali (village de Sadio Mané) seront les hôtes du Trophy Tour, ce lundi.