Troubles à l’ordre public : Macky exhorte son gouvernement à assurer la "sécurité absolue des personnes et des biens"

Présidant la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres du mercredi, le chef de l’État Macky Sall a « exigé la sécurisation absolue des personnes et des biens sur l'étendue du territoire national ». Ce, après le constat des troubles à l'ordre public observés ces derniers jours.



À en croire le président de la République, « il est devenu impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public du Sénégal ». Poursuivant, il a rappelé que le Sénégal est « un État de droit de référence et une démocratie exemplaire ».



Sur ces entrefaites, Macky Sall a demandé au gouvernement de prendre dès à présent, toutes les mesures idoines pour assurer sur l'étendue du territoire national la sécurisation absolue des personnes et des biens, au regard de certains troubles à l'ordre public observés ces derniers jours dans des localités du pays.