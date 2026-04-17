Trump affirme que l’Iran a annoncé l’ouverture totale du « détroit d’Iran »

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré vendredi que l’Iran avait annoncé l’ouverture complète du détroit d’Ormuz à la navigation.



« L’Iran vient d’annoncer que le détroit d’Iran est entièrement ouvert et prêt pour un passage total. Merci », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.



Ses propos interviennent peu après que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que le détroit d’Ormuz était « complètement ouvert » à tous les navires commerciaux, liant cette décision à un cessez-le-feu au Liban.



La décision a été prise « conformément au cessez-le-feu au Liban », a précisé Abbas Araghchi dans une déclaration publiée sur le réseau social X, propriété d’une entreprise américaine.



Par ailleurs, jeudi, le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban.



Téhéran avait pris le contrôle de cette voie maritime stratégique peu après le lancement d’une guerre contre l’Iran par les États-Unis et Israël le 28 février, perturbant les approvisionnements énergétiques mondiaux ainsi que le trafic maritime.



De son côté, les États-Unis ont imposé leur propre blocus sur les ports iraniens depuis lundi de cette semaine.



Toutefois, les deux parties sont restées en contact par le biais d’une médiation menée par le Pakistan. L’annonce d’Abbas Araghchi intervient ainsi après que le chef de l’armée pakistanaise, le général Asim Munir, a rencontré au cours des deux derniers jours à Téhéran les plus hauts responsables civils et militaires iraniens.



Enfin, Islamabad a accueilli le week-end dernier des discussions rares entre Washington et Téhéran, après avoir obtenu un cessez-le-feu de 14 jours entre les États-Unis et l’Iran le 8 avril. Les efforts se poursuivent en vue de mettre fin au conflit.