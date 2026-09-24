Equipe du Sénégal : 90 minutes d’entraînement à très haute intensité avant le Mozambique

Les « Lions » du Sénégal ont disputé, ce mercredi, une séance d’entraînement d’environ 90 minutes, marquée par une très haute intensité.



Selon la Fédération sénégalaise de football (FSF), c’est sous la supervision du Sélectionneur national, Patrick Vieira, et de son staff que le groupe a enchaîné plusieurs séquences de jeu sur terrain réduit, dans l’optique de monter en puissance à l’approche de la rencontre face au Mozambique, comptant pour la première journée des qualifications de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027.



D’après l’instance fédérale, le gardien de but Yehvann Diouf (OGC Nice) a rejoint la Tanière en début d’après-midi mais n’a pas pris part à la séance collective. Les autres gardiens ont, quant à eux, effectué un travail supplémentaire, en séance séparée, sous la houlette de leur préparateur, Khadim Faye.



Programme des "Lions"



Ce jeudi, veille de match, l’équipe s’entraînera à partir de 15h, heure locale, (13 heures à Dakar), soit à l’heure du match, conformément aux obligations de la Confédération africaine de football. La séance se déroulera également au stade du match, Estadio nacional do Zimpeto.



La conférence de presse d’avant-match se tiendra à partir de 10h30, heure locale.