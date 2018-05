Trump piégé par le FBI? La plupart des Républicains le pensent

Un récent sondage de The Economist / YouGov a révélé que la majorité des Républicains, soit 61%, étaient persuadés que le FBI avait monté une machination contre le chef de la Maison-Blanche, lit-on dans The Vox.



Seulement 17% ont répondu que cela n'était pas le cas tandis que 21% ont dit ne pas en être sûrs.

Ce taux est radicalement différent chez les Démocrates, avec seulement 7% des personnes sondées croyant que la FBI a bel et bien piégé Donald Trump. La majorité des Démocrates (78%) ont néanmoins déclaré que pour eux il n'y avait aucune machination du FBI à l'encontre du Président.



Un quart des indépendants pensent que leur dirigeant avait été piégé par le FBI, 39% affirmant le contraire.