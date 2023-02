Tudor défie un journaliste en conférence de presse: « je vous paie une Rolex si… »

En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a eu un échange savoureux avec un journaliste. Ce dernier lui a rappelé des propos qu’il aurait tenus après la défaite de son équipe dimanche contre l’OGC Nice. « Je ne comprends pas la question. Vous dîtes que j'ai assumé la responsabilité de la défaite. Qu'est-ce que j'ai dit moi ? Je ne lis pas les journaux et je ne me rappelle pas avoir dit que c'était ma responsabilité ou de ma faute », commence par répondre le technicien turc



Relancé sur ses éventuels propos il enchaîne: « Si vous avez les images et les preuves que j'ai dit cela, je vous paye une Rolex. Et sinon, vous me payez un café (rires). Impossible que j'ai dit cela. Je pense que vous allez me payer un café. Je ne lis pas les journaux donc je ne sais pas ce qui est dit mais honnêtement cela me surprend vraiment car je n'ai pas dit ces mots ».