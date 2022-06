Tuerie de Boffa-Boyotte: Trois accusés condamnés à perpétuité

La chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Ziguinchor, au sud du Sénégal a rendu ce lundi son verdict dans l'affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte qui date de janvier 2018.



Le tribunal déclare coupable le journaliste René Capin Bassène, Omar Ampoi Bodian et le chef rebelle César Atoute Badiate (jugé par contumace) des chefs d'accusations dont ils sont poursuivis et les condamne à une réclusion criminelle à perpétuité.



La Chambre a également ordonné aux coupables le versement de 20 millions de francs CFA à titre dommages intérêts pour chacune des 14 victimes enregistrées dans cette affaire qui porte sur le massacre de quatorze bûcherons retrouvés morts le 6 janvier 2018 dans la forêt classée de Boffa Bayotte, au sud de Ziguinchor, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau.



La surprise pour certains c'est l'acquittement du reste du groupe.