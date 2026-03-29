Tunisie: Slaheddine Selmi prend la tête de l'UGTT avec la promesse de relancer le dialogue social

En Tunisie, le nouveau dirigeant de la Centrale syndicale Union générale tunisienne du travail (UGTT), est Slaheddine Selmi, 67 ans et syndicaliste dans l'enseignement. Il s'inscrit dans une ligne de continuité et de stabilité, selon son slogan. Rompu aux rouages de la centrale, il fait consensus chez beaucoup au sein de l’organisation. Mais au-delà des divisions internes au sein de l'UGTT, l'urgence reste aussi la reprise du dialogue social rompu depuis des mois avec le gouvernement

RFI

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