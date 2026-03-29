CAF : sans surprise, Véron Mosengo-Omba annonce la fin de sa mission à la tête du Secrétariat général

Le Suisso-congolais, Véron Mosengo-Omba, a annoncé, sans grande surprise, son départ de son poste de Secrétaire général de la Confédération Africaine de Football (CAF), ce dimanche 29 mars 2026. Dans une lettre, il déclare vouloir se consacrer à des «projets plus personnels», après avoir «levé les soupçons que certains se sont donnés beaucoup de mal à faire peser» sur lui.



En poste depuis 2021, son départ a largement été anticipé depuis plusieurs mois dans la presse, en raison du dépassement de la limite d’âge requis pour le poste. Directeur des Compétitions de la CAF, Samson Adamu est pressenti pour occuper le poste.



«Après plus de 30 ans d’une carrière professionnelle internationale au service d’un football idéal capable de rassembler, d’éduquer, et de créer des opportunités porteuses d’espoir (…), je peux me retirer sereinement et sans contrainte en laissant une CAF prospère comme jamais», a-t-il écrit.



Véron Mosengo-Omba quitte son poste dans un contexte où la CAF est soupçonnée de faits de corruption et une trop grande proximité avec Gianni Infantinno (patron de la FIFA), après le retrait du trophée de la CAN 2025 au Sénégal, au profit du Maroc.