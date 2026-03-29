Guerre au Moyen-Orient: l'Iran affirme que Washington prépare une offensive terrestre malgré les efforts diplomatiques

Ce qu'il faut retenir :

► Le Koweït et les Émirats arabes unis sont à nouveau visés dimanche par des missiles et des drones iraniens, selon les autorités. Samedi, une attaque revendiquée par les Gardiens de la Révolution contre la fonderie d'Aluminium Bahrain (Alba), une des plus grandes du monde, a fait deux blessés légers parmi les employés, a annoncé le groupe dimanche.



► Le Pentagone se prépare à des opérations de plusieurs semaines sur le terrain en Iran, a rapporté samedi le Washington Post, citant des responsables américains. De telles opérations n'iraient pas jusqu'à une invasion à grande échelle de l'Iran, mais impliqueraient plutôt des raids en territoire iranien à la fois par des membres des forces spéciales et d'autres soldats.



► Les rebelles Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué samedi deux attaques de missiles contre Israël, leurs premières depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient le 28 février.



Le président du Parlement iranien affirme que Washington prépare une attaque terrestre, malgré les efforts diplomatiques



Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré dimanche que les États-Unis planifiaient une offensive terrestre tout en menant publiquement des efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre.



« L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue, tout en planifiant secrètement une offensive terrestre », a affirmé Mohammad Bagher Ghalibaf dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Irna.



🔎 Le possible minage du détroit d'Ormuz met le trafic maritime international sous pression

Le spectre d'un minage par l'Iran des eaux du Golfe et du détroit d'Ormuz, met sous pression la communauté internationale. Le régime de Téhéran peut-il rapidement mettre ses menaces à exécution ?





La télévision qatarie Al Araby annonce que son bureau à Téhéran a été endommagé par une frappe

La chaîne d'information qatarie Al Araby a annoncé dimanche qu'un missile israélien avait frappé l'immeuble abritant son bureau à Téhéran, provoquant des dégâts.



Des images tournées à l'intérieur du bureau montraient des fenêtres brisées, des éclats de verre et des débris. À l'extérieur, des bâtiments voisins étaient endommagés et les rues couvertes de débris.





L'Iran condamne Israël pour avoir tué trois journalistes libanais

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné dimanche la frappe israélienne qui a tué la veille trois journalistes libanais. Ces morts constituent un « assassinat ciblé » et une « violation flagrante du droit international », a-t-il déclaré sur sa chaîne officielle Telegram.



L'armée syrienne veut endiguer les livraisons d'armes au Hezbollah

Si le président de transition syrien Ahmed Al-Charaa a choisi de rester neutre dans le conflit qui oppose à nouveau au Liban le Hezbollah à Israël, les effectifs de l'armée ont tout de même été renforcés ces dernières semaines à la frontière. Le parti chiite contrôlant les villages et les plaines de l’autre côté, les autorités de Damas veulent endiguer le ravitaillement du groupe en armes, et éviter toute incursion de ses combattants en Syrie, qui ont longtemps occupé les villages frontaliers.



Les Gardiens de la révolution ont annoncé que toutes les universités américaines dans la région seront visées en représailles aux attaques contre les universités iraniennes, précise notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Des missiles ont visé hier l’université Science et industrie de Téhéran et l’université technique d’Ispahan. Ils ont affirmé que deux universités américaines dans la région seront frappées et ont demandé au personnel et aux étudiants de toutes les universités américaines de ne plus se rendre dans ces établissements. « Le gouvernement américain a jusqu’à lundi midi, heure de Téhéran, pour condamner les attaques contre les universités iraniennes, sinon nous frapperons toutes les universités américaines dans la région », ont annoncé les Gardiens de la révolution.



Enfin, les médias iraniens ont publié les photos de deux officiers américains, Leight Tate et Jeffrey York, présentés comme ayant ordonné l’attaque par trois missiles Tomahawk depuis le navire USS Spruance contre une école de jeunes filles à Minab, le premier jour de la guerre. 163 fillettes ont été tuées dans cette frappe. C’est l’ambassade d’Iran qui a publié la première ces photos avec ce commentaire : « N’oubliez pas les visages de ces deux criminels. »



🔎 Une nouvelle série d'attaques sur les monarchies de la région ce matin

Ce sont notamment des usines d'aluminium qui ont été visées et touchées, l'une aux Émirats arabes unis, l'autre à Bahreïn, faisant des blessés légers et des dégâts. Ce matin encore, c'est au Koweït qu'ont retenti d'autres alertes aux missiles et aux drones iraniens. Et puis, il y a ces nouvelles menaces de Téhéran qui dit envisager des frappes sur les universités américaines qui sont implantées dans les pays du Golfe, explique notre envoyé spécial à Doha, Nicolas Falez. Au Qatar, où se trouve une antenne de l'université américaine de Georgetown, les étudiants et enseignants viennent d'apprendre qu'elle resterait fermée alors que les cours devaient reprendre aujourd'hui.



Et c'est dans ce contexte que débute aujourd'hui une réunion de deux jours avec les représentants du Pakistan, la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Le Pakistan, non seulement accueille ses partenaires ce dimanche à Islamabad, mais assume désormais un rôle de médiation entre Téhéran et Washington, pour lequel il a reçu hier les remerciements du président iranien Massoud Pezehkian. C'est par l'intermédiaire du Pakistan que les États-Unis avaient transmis il y a quelques jours un plan en 15 points rejeté par Téhéran. Reste la principale inconnue qui plane autour de ces deux journées de réunion prévues à Islamabad. Doivent-elles préparer des négociations entre les États-Unis et la République islamique, comme l'a espéré Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump ?



Des frappes américaines et israéliennes touchent un port iranien proche du détroit d'Ormuz

Des frappes américaines et israéliennes ont touché dimanche un quai d'un port iranien proche du détroit d'Ormuz, faisant cinq morts, a rapporté l'agence de presse officielle Irna. « L'ennemi américano-sioniste a mené une attaque criminelle contre le quai de Bandar Khamir, faisant cinq morts et quatre blessés », a déclaré Irna.



Une série d'explosions entendues à Téhéran

Une série d'explosions ont été entendues dimanche à travers la capitale iranienne Téhéran, a rapporté un journaliste de l'AFP. Les détonations ont été entendues dans le nord de Téhéran et de la fumée s'élevait de zones touchées vers l'est, sans qu'il soit possible de dire quelle cible avait été touchée.



Le conflit en Iran ne perturbe pas seulement les cours des matières premières, mais le tourisme mondial aussi est affecté. À tel point que les tour-opérateurs, ces entreprises qui organisent des voyages, se montrent très prudents à l'approche de la saison estivale pour les pays occidentaux.



« Se projeter dans des vacances d'été en période de guerre, ce n'est pas forcément évident », déclare Patrice Caradec, président du Syndicat des entreprises du tour-opérating. D'après un rapport de cet organisme, le conflit en Iran pèse beaucoup sur le tourisme mondial. L'ensemble des achats de billets d'avion, d'hôtel et de locations ont diminué d'environ 15% au tout début du conflit, jusqu'à 25% le deuxième semaine du mois de mars.



Comme le Liban, les pays du Golfe, des pays très touristiques, sont directement touchés par le conflit. Mais d'autres territoires de la région, comme l'Égypte ou la Turquie, accusent aussi de fortes chutes de voyages prévus. Une tendance à la baisse similaire aux États-Unis, depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, qui se confirme davantage depuis le début de la guerre en Iran. Le pays connait un tiers de réservations en moins par rapport à l'année 2025.



L'armée israélienne annonce la mort d'un soldat au Sud-Liban

L'armée israélienne a annoncé dimanche la mort d'un soldat dans le sud du Liban, le cinquième tué depuis la reprise des hostilités avec le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah. « Le sergent Moshe Yitzchak Hacohen Katz, 22 ans, de New Haven, Connecticut, soldat du 890e bataillon de la brigade des parachutistes, est tombé au combat dans le sud du Liban , selon un communiqué de l'armée qui date le décès de samedi.



Deux puissantes explosions ont retenti dimanche à Téhéran, selon un journaliste de l'AFP présent dans le nord de la capitale iranienne. Ces explosions se sont produites vers 07h20 (03h50 TU), a rapporté ce journaliste, selon qui la défense aérienne iranienne est active dans le nord-est de Téhéran.





Les Émirats arabes unis visés par des attaques de missiles et drones

Les Émirats arabes unis sont visés dimanche par des attaques de drones et de missiles, a annoncé leur ministère de la Défense. « Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis interviennent activement contre les menaces liées aux missiles et aux drones », a écrit le ministère sur X.