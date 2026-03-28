Intégration régionale : la CEDEAO et le Fonds monétaire international unissent leurs efforts

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la coopération économique en Afrique de l’Ouest. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Fonds monétaire international (FMI) ont signé un protocole d’accord stratégique visant à renforcer la gouvernance macroéconomique et à stimuler l’intégration régionale.



La cérémonie officielle s’est tenue au siège de la CEDEAO à Abuja, en présence de hauts responsables des deux institutions. L’accord a été paraphé par le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, et le directeur exécutif du FMI pour l’Afrique de l’Ouest, Wautabouna Ouattara.



Ce protocole d’accord établit un cadre structuré et prospectif destiné à approfondir la coopération entre les deux organisations. Il vise notamment à améliorer la coordination des politiques économiques, renforcer la surveillance macroéconomique et soutenir l’intégration financière au sein de la région.



Lors de son allocution, Dr Touray a souligné que cet accord permettra d’intensifier le dialogue politique et de consolider les capacités techniques des États membres dans des domaines essentiels tels que la politique budgétaire, la gestion de la dette publique et la production de statistiques fiables. Il a également insisté sur son rôle dans l’avancement du projet d’union monétaire de la CEDEAO, considéré comme un levier majeur pour l’intégration régionale.



De son côté, Dr Ouattara a mis en avant l’importance stratégique de ce partenariat pour renforcer la représentation et la voix des pays ouest-africains au sein du FMI. Selon lui, ce cadre permettra de mieux aligner les priorités de la région avec les discussions économiques internationales et de promouvoir une croissance plus inclusive et durable.



À travers cet accord, la CEDEAO et le FMI affichent une ambition commune : bâtir une architecture économique régionale plus cohérente, capable de répondre efficacement aux défis économiques contemporains tout en favorisant la stabilité et la prospérité en Afrique de l’Ouest.