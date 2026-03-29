Caire : Patrice Motsepe préside ce dimanche une réunion sous haute tension du comité exécutif de la CAF

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, préside ce dimanche 29 mars une réunion du Comité exécutif (Comex) de l’Institution qu’il dirige, au Caire, en Egypte.



Cette rencontre, qui s’annonce houleuse, selon des experts du football, vise à désamorcer la crise majeure liée au forfait imposé au Sénégal face au Maroc, dans le cadre du litige lié à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Motsepe envisage aussi de restaurer la crédibilité de la CAF face aux recours au Tribunal arbitral du sport (TAS) et aux critiques sur sa gouvernance, alors qu’il est constamment accusé par certains membres de son Comex d’être un «pion» de Gianni Infantinno, le puissant président de la Fédération internationale de football association (FIFA).



La réunion du Comex sera suivie d’une conférence de presse, à 10 h30 (GMT). Celle-ci sera animée par Motsepe.