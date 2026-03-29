Dakar : trois (03) individus interpellés «pour vol en réunion commis la nuit avec violence»

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff (Dakar) a procédé, le 28 mars 2026, aux environs de 05 heures du matin, à l’interpellation de trois individus impliqués dans une agression violente. Ils sont accusés de faits d’«association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violence», selon un communiqué de la Police publié ce dimanche.



A l’origine des faits, alors qu'un couple se rendait à son lieu de travail à hauteur des HLM Grand Yoff, il a été pris à partie par un groupe d'une dizaine d'individus. Ces derniers ont violemment arraché le sac à main de l'épouse, lequel contenait : une somme d'argent, des écouteurs de type AirPod, un téléphone portable.



Sollicités directement sur le terrain, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) en patrouille ont immédiatement apporté leur assistance au couple qui tentait de poursuivre les agresseurs. Cette intervention rapide a permis de neutraliser trois (03) membres présumés du groupe, tandis que les autres prenaient la fuite.



Interrogés sur les motifs de leur présence sur la voie publique à une heure aussi indue, les mis en cause ont prétendu revenir d'un « Thiant » organisé aux Parcelles Assainies. Malgré leurs dénégations, ils ont été placés en position de garde à vue. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller le reste de la bande.